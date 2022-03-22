الفنان عمر خيرت يشعل مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بعزفه

نظم، مساء أمس، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حفلا موسيقيا للفنان عمر خيرت وذلك في إطار سلسلة الفعاليات الثقافية و الفنية التي ينظمها المتحف كمنارة حضارية ثقافية تعليمية و فنية.

كما تتزامن هذه الاحتفالية بإصدار كتاب عن السيرة الذاتية للفنان عمر خيرت، وذلك بالتعاون مع شركة اوثنتيك ارتيست ودار نهضة مصر.

و توافد إلى المسرح الكبير بالمتحف، لفيفا من الشخصيات العامة والوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر و عددا من الفنانين المصريين حتي امتلأ المسرح عن آخره، حيث بدأ الحفل بمراسم توقيع الكتاب وجلسة نقاشية ادارها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف عن فكرة الكتاب و أبوابه و حياة الفنان و تجربته الذاتية و الموسيقية.

وخلال الجلسة رحب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بالموسيقار عمر خيرت موجهًا له الشكر عن ما يقدمه من فن راقي استطاع أن يغزو به كل بيت مصري وكل الفئات العمرية وهو ما كان يحلم به، حتي أصبح جزء لا يتجزأ من الحضارة المصرية .

من جانبه وجه الموسيقار عمر خيرت الشكر للحضور، معربًا عن سعادته بما شاهده بالمتحف من كنوز أثرية متميزة وفريدة و البرنامج الثقافي للمتحف لرفع الوعي السياحي و الأثري للمصريين و الإرتقاء بالذوق و الحس الفني، كما كشف عن سبب إختياره اسم المتمرد ليكون عنوانا لكتابه، حيث أنها الصفة التي يراها منطبقة عليه تمامًا،فهو كان دائمًا متمردًا على الشكل الواضح للموسيقى العربية، مشيرًا الى أن إعداد الكتاب استغرق حوالي عامين، متضمناً رحلته الموسيقية الطويلة منذ منتصف الستينيات وحتى الآن.

وعقب ذلك قام الموسيقار عمر خيرت بعزف مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، منها فيها حاجة حلوة ، ومسلسل مسالة مبدأ وفيلم خلي بالك من عقلك ،وقد اثبتت موسيقي عمر خيرت قوة تأثيرها علي الحضور، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بها بتفاعلهم معها.

وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقى عن تاريخ عمر خيرت وأبرز اعماله ومراحل حياته، وحفلاته الموسيقية التى جابت بلاد العالم، وكذلك أبرز المقطوعات الموسيقية التى عزفها .

وقد استمتع الحضور بالأعمال الفنية للموسيقار عمر خيرت،وأشادوا بالحفل وتنظيمه الجيد من إدارة المتحف، كما تم توزيع الورود على عدد من الأمهات والسيدات كتعبير رمزي عن تقدير المتحف لهم بمناسبة عيد الأم .