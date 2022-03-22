يعرض اليوم الفيلم الهندى الشريط الحدودى فى تمام ٤ عصرا بقصر ثقافة الإسماعيلية ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة. يشارك الفيلم الهندى الشريط الحدودى ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة. فيلم الشريط الحدودى استكشاف حميم لكيفية تشابك الحياة اليومية لمجموعة من البشر مع الحدود بين الدول في شبه القارة الهندية، وذلك من خلال 6 شخصيات تؤثر هذه الحدود الشخصية والسياسية، على حياتهم، من خلال المحادثات تكشف الشخصيات عن جهودهم لإيجاد معنى في عالم خارج عن سيطرتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. عرض الفيلم الهندى”الشريط الحدودى” بمهرجان الإسماعيلية الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.