اليوم.. تدشين 4 فعاليات ثقافية بــ مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، معرض صور وحكى تحت عنوان "آبسعيد.. وجه من صعيد مصر"، وذلك في السابعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

ويضم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توضح سيرة ومسيرة الولي محمد سعيد بملامحه الغائرة وكراماته التي يتحاكى عنها مريديه، باعتباره جزءًا من التراث الشفهي بصعيد مصر.

فيما ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة "أونلاين" عبر تطبيق "زووم"، لمناقشة رواية (الزنجية) للأديبة الجزائرية عائشة بن نور يناقشها الناقدة العراقية الدكتورة موج يوسف والناقد المصري الدكتور محمد الحداد، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ذلك وتنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بجمهورية مصر العربية؛ فعالية (أسبوع التعليم 2022 بمكتبة الإسكندرية)، والمقرر عقدها في الفترة ما بين 22 مارس إلى 28 مارس.

يأتي أسبوع التعليم في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها. ويلقي أسبوع التعليم خلال دورته الثانية الضوء على أهمية التعليم والتعلم الذاتي كأكبر مورد متجدد للإنسانية، والتأكيد على دور التعليم كحق أساسي وداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المقترحة من أجل النهوض بالتعليم والمعلمين والعملية التعليمية.

تتناول الفعالية الوضع الحالي للتعليم في مصر بشكل عام والتحديات التي يواجهها، والجهود المبذولة لتعزيز وضع التعليم، وأيضًا الدور الهام والحيوي للتعليم غير الرسمي الذي تلعبه المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى والمبادرات والأشخاص.

وعلى هامش أسبوع التعليم سيكون هناك محاضرات وورش عمل حول أهمية التعليم الذاتي والتعليم المستمر، والتعرف على المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات المختلفة للطلبة، هذا وبالإضافة إلى معرض التعليم الذي سوف يقام على هامش الفعالية.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد دراسات البحر المتوسط بمؤسسة البحوث والتكنولوجيا، محاضرة بعنوان "الفكر الرصين والفكر الثمل: بعض التأملات في سرد الصعود الأفلوطيني"..

يلقيها الدكتور جون ديلون، أستاذ كرسي التاريخ اليوناني وأستاذ التاريخ بكلية ترينيتي، دبلن، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.