10 رباعيات يغنيها على الحجار فى حلقات مسلسل ”جزيرة غمام” رمضان المقبل

يغنى النجم على الحجار 10 رباعيات داخل حلقات مسلسل "جزيرة غمام" من بطولة طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان على قناة الحياة، بخلاف تتر العمل الذى انتهى من تسجيله الأيام الماضية، وهى أغنية صعيدية كتبها عبد الرحيم كمال مؤلف المسلسل، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

يعد مسلسل "جزيرة غمام"، أول أعمال أحمد أمين الدرامية بعد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه في نوفمبر 2020 عبر المنصات العالمية، عن سلسلة روايات الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، وهو المشروع الذي أشرف على كتابته وإخراجه عمرو سلامة، وشاركه البطولة رزان جمّال، آية سماحة، رشدي الشامي، سما إبراهيم، باتع خليل وريم عبد القادر.

ويعرض "جزيرة غمام"، على قناة الحياة حصرياً وفقا لخطة الشركة المتحدة المنتجة، وبمجرد إطلاق البرومو الرسمي للمسلسل حقق مشاهدات عالية وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبدأ الجمهور يبحث عن أبطال وقصة مسلسل "جزيرة غمام".