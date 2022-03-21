بشرى تعلن عن انتهاء رحلتها مع مهرجان الجونة السينمائي واتجاهها للإنتاج السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة بشرى تركها لمنصب رئيس عمليات في مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن ذلك القرار نابع من مواكبة الإنسان للتغيرات التي تحدث حوله بعد إعادته للنظر في كافة تفاصيل رحلة الحياة.

وكتبت بشرى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: في ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر في رحلته ويبحث عن شيئًا جديدًا وتحدي مختلف.. لذلك قررت أن أنهى رحلتي مع مهرجان الجونة بعد أكثر من نحو 7 سنوات.

وأضافت: وبانتهاء فترة انتدابي اكتفي بالفترة التي قضيتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم الذي بالفعل قد كلل بنجاح كبير، وكان سببًا في توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله، حتى يتسنى لي التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتي في مشاريع أخرى تكون سببًا في إحداث نقلات نوعية في مجالي الذي أحبه واستثمر فيه كل طاقاتي.

وتابعت بشرى: ويكفيني دوري المعنوي بمهرجان الجونة السينمائي فقط كمؤسس مشارك بعيدًا عن أي منصب أو دور تنفيذي.. قطعًا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتي في يوما ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التي بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضًا… أتمنى لزملائي دوام التوفيق.. أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني.