إنجي أمين تطرح أغنية ”ليش العتب”

يستعد المنتج ريتشارد الحاج لطرح أغنية جديدة للمطربة إنجي أمين، تحت عنوان "ليش العتب"، الثلاثاء، عبر قناة موسيقى نت ورك على موقع يوتيوب، و صفحة موسيقى نت ورك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

"ليش العتب" من كلمات علي الدرويشي، ألحان أحمد بدوي، توزيع حمادة محروس، توزيع وتريات يحيى الموجي، هندسة صوت وميكس وماستر ماهر صلاح.

يقول مطلع الأغنية: "ليش العتب ليش العتب و انا اللي حبيتك انا،

داريت حبي بغيبتك و بغربتي رغم العنا، ليش العتب ليش العتب و انا اللي حبيتك انا، داريت حبي بغيبتك و بغربتي رغم العنا".

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