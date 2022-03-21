أول تعليق من بطلة “من شارع الهرم إلى” عن إساءة المسلسل للمصريات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة نور الغندور على الانتقادات التي طالت مسلسلها الكويتي “من شارع الهرم إلى” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، وتجسد فيه دور راقصة مصرية، وهو ما أغضب الجمهور المصري ووصل الأمر إلى مطالبات بوقف المسلسل.

ووجهت نور الغندور رسالة لجمهورها خلال لقاء أجرته مع et بالعربي على هامش حفل “الموريكس دور” في دبي.

وقالت نور الغندور: من رأيي لا يمكننا الحكم على شيء قبل مشاهدته، وعادة عندما يتم طرح إعلان دعائي لعمل ما يضعون فيه مشاهد تثير الجدل، وأطلب من الجمهور الانتظار ومشاهدة المسلسل وبعدها يحكمون عليه.

وتابعت نور الغندور: شخصية “كريمة” في مسلسل “من شارع الهرم إلى” ليست سيئة ولا تريد إهانة المرأة سواء المصرية أو العربية، هي شخصية قد تكون موجودة في الواقع وتعاني من أشياء كثيرة دفعتها للوصول إلى هذه المرحلة.

وأكملت: تأكدوا سواء أنا أو المؤلفة هبة مشاري حمادة أو شركة الإنتاج لن نفكر في إهانة المرأة أبدا، على العكس أنا داعمة لكل قضاياها دائما، وأطلب مجددا من الجمهور الانتظار ومشاهدة المسلسل وأتمنى أن يعجبهم ويغيروا رأيهم في شخصية “كريمة”.

وأوضحت نور الغندور أنها شعرت بالقلق بعد الجدل الذي أثير عقب عرض الإعلان الدعائي لمسلسل “من شارع الهرم إلى” قائلة: الخوف دائما موجود قبل عرض أي عمل، وهذا أمر طبيعي لا بد أن يشعر الفنان بالقلق، وبعد ما حدث زاد شعور الخوف لدي قليلا، لكني متأكدة أن الأمر سيتغير بعد عرض المسلسل.

وكان هاشتاج “وقف مسلسل من شارع الهرم إلي” تصدر تريند موقع Twitter، وعبر البعض عن استيائهم من عرض المسلسل مؤكدين على أنه يسيء لسمعة المصريات.

ويُظهر الإعلان الدعائي لمسلسل “من شارع الهرم إلى” إحدى الأسر الخليجية والتي تحاول راقصة تحمل الجنسية المصرية إغواء رب الأسرة وهدم العائلة.

و”من شارع الهرم إلى” تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، بطولة هدى حسين، نور الغندور، خالد البريكي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالمحسن القفاص.

وتدور أحداث مسلسل “من شارع الهرم إلى” حول عائلة “عبلة” يعيشون جميعا تحت سقف واحد، تحكمه الطبيبة “عبلة” بقوانينها، التي لا يمكن لأحد تجاوزها، وفي ليلة زفاف أحد الأبناء الستة، تصل إلى المنزل راقصة من مصر، كان يفترض أن تقدم وصلة فنية ثم تغادر، ولكنها قررت البقاء من أجل تنفيذ خطته