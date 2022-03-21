هنأت الفنانة روجينا والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. ونشرت روجينا صورا لها بصحبة والدتها عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت : “كل سنة وانتي طيبة يا أمي وديما معانا، ربنا يبارك في عمرك يا أمي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روجينا لوالدتها في عيد الأم: ربنا يبارك في عمرك .. ودايما معانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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