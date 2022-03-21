وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع ال١٦ للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري...

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الاثنين الاجتماع ال١٦ للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك للإطلاع على آخر ما آلت إليه الأعمال بالمتحف منذ اجتماع اللجنة في مارس ٢٠٢١ وحتى الآن.

حضر الإجتماع السفير هشام الزميتي المنسق العام للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والسفير OKA Hiroshi سفير اليابان بالقاهرة والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية "الجايكا" في مصر وأعضاء اللجنة.

وقد شارك في الإجتماع عبر الفيديو كونفرنس السيد ماتسوناجا هيديكي، مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا.

واستهل الدكتور خالد العناني الإجتماع بالترحيب بالحضور، وبالأعضاء الجدد باللجنة، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، والتي تتجلى في العديد من المشروعات على المستوي السياحي والأثري ولعل من أهمها مشروع المتحف المصري الكبير.

كما حرص وزير السياحة و الآثار على توجيه الشكر للسيد Omura Yoshifumi الممثل الرئيسي للجايكا" والذي انتهت فترة عمله بمصر، حيث أهداه مستنسخ لكرسي توت عنخ آمون كهدية تذكارية تقديرًا لمجهوداته والتعاون المثمر الذي شهدته فترة عمله، كما رحب بالممثل الرئيسي الجديد متمنيا له التوفيق ومؤكدا على ثقته في أن تشهد فترة عمله تعاونا كبيرا بين الوزارة والجايكا.

وخلال الإجتماع استعرض الدكتور خالد العناني آخر ما آلت إليه الأعمال بمشروع المتحف، مثمنا على دور فريق العمل المصري الياباني في دفع حركة العمل بالمتحف، والذي يعد مشروعا وصرحا ثقافيا ينتظره العالم أجمع، مشيرا إلى حرصه على القيام بجوالات تفقدية دورية للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف والتي كانت آخرها تلك الجولة التي قام بها منذ يومين بالقاعات الرئيسية بالمتحف مؤكدا على الجهد المبذول والملحوظ في تقدم الأعمال والإلتزام بالتوقيتات المحددة.

كما أكد على حرص الوزارة على أن يكون المتحف عنصر جذب كبير للزائرين وتوافر جميع عناصر الجذب به، ومنها على سبيل المثال متحف مركب خوفو والذي من المقرر أن يشهد زائريه أعمال إعادة تركيب المركب الثانية أمامهم بحيث يتسنى لهم مشاهدة مرممي المتحف وهم يقومون بأعمال التركيب الخاصة بها، إلى جانب رؤية المركب الأولى والتي تم نقلها للمتحف في أغسطس الماضي.

وفي كلمته أشاد السفير OKA Hiroshi سفير اليابان بالقاهرة بتقدم الأعمال بالمتحف، معربا عن تقديره البالغ للجهد المبذول لخروج هذا المشروع إلى النور بما يليق به كونه واحدا من أهم المشروعات الثقافية بالعالم.

ومن جانبه قام اللواء عاطف مفتاح بإطلاع الحضور على تقرير مرحلي للعمل بالمتحف تتضمن تقدم أعمال البناء والتأكيد على الإنتهاء منها في التوقيتات المحددة، وكذلك مستجدات التعاقد مع تحالف حسن علام الفائز بتقديم و تشغيل خدمات الزائرين بالمتحف والذي تم التعاقد معها في إبريل 2021 واصفًا إياها بالخطوة الفريدة من نوعها.