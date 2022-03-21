التنبؤ بالفيضان: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة وأماكن أخرى حتى الأربعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - قال مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لقطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري، إنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1-10 مم، وذلك خلال ساعات اليوم الاثنين 21 مارس 2022.
وتابع مركز التنبؤ بالفيضان، أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية تتعرض لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1-10 مم، وتتعرض مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم، غدا الثلاثاء 22 مارس 2022.
وعن توقعات يوم الأربعاء 23 مارس؛ أوضح مركز التنبؤ بالفيضان، أن مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تتعرض لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 5-1 مم.
وكانت الأيام الماضية، شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وصل لأكثر من 7 درجات، مصحوبة بموجة صقيع باردة.
تفاصيل حالة الطقس في مصر
ووفقا لما أكدته هيىة الأرصاد الجوية؛ فإن فصل الشتاء قد انتهى رسميا اليوم، وبدأ فصل الربيع، متوقعة أن يسود خلال الأسبوع الحالي طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية شديدة البرودة مستمرة على البلاد ليلًا على الأنحاء كافة، حيث ما زال متوسط درجات الحرارة الصغرى المسجلة ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية.
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