الدولار يقفز بشكل ملحوظ ويسجل لأول مرة 17.5 في البنوك وارتفاع كبير بالذهب

ابو ظبي - احمد الجزار - قفز سعر الدولار بنحو كبير في أول تعاملات اليوم الاثنين، مسجلًا زيادة تصل لنحو 2 جنيه، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 1% في اجتماع استثنائي اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 17.52 جنيه، فيما يواصل الصعود في باقي البنوك، وكان عند مستوى 15.66 جنيه قبل القرار عند إغلاق تعاملات أمس الأحد.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 17.52 جنيه، فيما يواصل الصعود في باقي البنوك.

وكان بنكا الأهلي ومصر، قررا طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة، بسعر عائد سنوي 18% وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل، برفع سعر الفائدة بنحو 1% على الإيداع والإقراض.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة بنحو 1%

وقرر البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، في اجتماع عاجل تم صباح اليوم للجنة الأليكو بالبنك طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75%.

ارتفاع كبير بسوق الذهب

سجل سعر الذهب ارتفاعا كبيرًا ومفاجئًا بعد ساعة من فتح الصاغة المحلية اليوم، حيث يشهد السوق حالة من الارتباك بعد زيادة سعر الدولار جنيهين، بسبب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1%، بعد قرار استثنائي صباح الاثنين.

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارة في القاهرة، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 46 جنيهًا، اليوم الاثنين، وذلك بعد زيادة سعر الدولار بنحو 2 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر جرم الذهب عيار 24، الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر، نحو 1068 جنيهًا، مقابل 1022 أمس.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في مصر، نحو 935 جنيهًا، مقابل 889 جنيهًا أمس.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 802 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 7480 جنيها.