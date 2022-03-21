بعد رفع سعر الفائدة.. بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات ادخارية بعائد 18%

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر كل من البنك الأهلي وبنك مصر، طرح شهادة ادخار جديدة، مدتها سنة، بسعر عائد سنوي 18%، وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل برفع سعر الفائدة بنحو 1% على الإيداع والإقراض.

بنكا الأهلي ومصر يقرران طرح شهادات استثمارية

قرر البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، في اجتماع عاجل تم صباح اليوم للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

تفاصيل قرار البنك المركزي الاستثنائي برفع سعر الفائدة

وقال البنك المركزي إنه على مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.