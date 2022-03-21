شاهد.. ظهور خاص لـ الفنانة المعتزلة نورا في عيد الأم

نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة تجمعها بـ والدتها الفنانة بوسي ، وخالتها الفنانة المعتزلة نورا. وعلقت مي نور الشريف على الصورة قائلة : “ أمي حبيبتي.. مامي و خالتي نورا ربنا يخليكوا ليا فوق راسي و أكون تحت رجليكوا. ربنا يديمكوا نعمة عليه و دائما مجمعنا و أحنا في أحسن صحة و حال. يا رب أنظر إلينا نظرة كرم و رحمة. و يخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي و أختي و صحبتي و يا رب تكوني راضيين عني بحبكوا ” .

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