بعد زواج 7 سنوات.. طلاق معتصم النهار وزوجته لين (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد زواج دام لسبع سنوات انفصل الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي.

وأكد برنامج Mbc Trending في حلقته التي أذيعت مساء الأحد أن الطلاق وقع رسميا بعد تداول العديد من الأنباء خلال الآونة الأخيرة حول انفصالهما.

وكان الثنائي قد حذفا صورهما التي تجمعهما سويا عبر Instagram مؤخرا مما أوحى للجمهور انفصالهما عن بعضهما البعض وهو ما تأكد صحته من خلال برنامج MBC Trending.

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمه معتصم النهار كان مسلسل “صالون زهرة” مع نادين نجيم وغيرهم نخبة من نجوم سوريا ولبنان مثل لين غرة، رشا بلال، زينة مكي، طوني عيسى، من تأليف نادين جابر، إخراج جو بوعيد.

وجسدت نادين نسيب نجيم خلال أحداث المسلسل دور “زهرة” التي تمتلك صالون تجميل نسائي وتتعرض لمواقف عديدة منها مواقف كوميدية، وتلتقي بـ”أنس” وتغرم به بعد العديد من المشكلات بينهما، وفي النهاية تتكلل قصة حبهما بالزواج.