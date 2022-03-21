شاهد.. أوبريت عمر كمال ”ست عظيمة” ينافس في الأعلي مشاهدة

تمكن أوبريت ست عظمية لكل من عمر كمال ومحمد أسامة من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر موقع يوتيوب .
حيث حققت أغنية ست عظمية نسب مشاهدة وصلت إلي مليون و 400 الف في غضون يومان فقط ، لتحتل المركز الثالث من اصل 50 فيديو تضمهم قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة في مصر .
تحدث الفنان عمر كمال، عن تفاصيل "أوبريت ست عظيمة"، قائلا:" الأغنية هدية لكل أم ..متابعا:" الاغنية فكرة أخ كبير وشاركني في الأداء الفنانة شيماء والطفل محمد أسامة".
وأضاف "عمر كمال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"
: "أعمل حاليا على إعداد أغنية جديدة في شهر رمضان"، متابعا:" علاقتي بـ حمو بيكا أصبحت مقتصرة للغاية".
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