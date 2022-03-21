شاهد..دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها في عيد الأم

حرصت الفنانة،دنيا سمير غانم،علي تهنئة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بعيد الأم و الدعاء لها ،من خلال صورة نشرتها لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم :"اللهم أسعدها وارحمها و لا تحرمني بركة دعاها و رضاها... وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وأنت طيبة و في الجنة يا رب "ضاحكة مستبشرة" ، بشكرك انت و بابي علي كل الحب و الرضا و الصبر و الإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا