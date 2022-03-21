نشرت أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصورة من كواليس مسلسلها الجديد و علقت قائلة :" لقا…توبة"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أسماء أبو اليزيد تشارك كواليس مسلسلها ”توبة ” في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.