هذه الراقصة العربية الشهيرة فاتنة الجمال كانت في الأصل رجلا وأجرت عملية تحويل .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - راقصة نالت شهرة واسعة في الدول العربية لاسيما محبي الرقص الشرقي ولكن المفاجأة أن هذه الراقصة كانت في الاصل ولد . ربما أن البعض قد سمع عن عمليات التحويل الجنسي ، والتي يطلق عليها في بعض الحالات التصحيح الجنسي ، وأي كان اسمها فأنها غير مقبولة من الجميع سوى الشخص الذي أجراها وذلك نظرا لعدم إباحتها في الدين في حالة التحويل من جنس لأخر لمجرد الأهواء.

والمفاجأة أن هناك راقصة مغربية أجرت تلك العملية منذ سنوات ، حيث كانت رجل في الأساس وقالت إنها كانت مصابة بإضراب في الهوية الجنسية ، حيث كانت خنثى لذلك أجرت عملية تصحيح وليس تحويل . إنها الراقصة نورا ، التي أجرت عملية تصحيح جنسي في عام 2004 بسويسرا بعد أن رفض الأطباء في المغرب إجراء تلك الجراحة . وقالت نورا إنها أرادت أن تثبت للجميع أنها أنثى كاملة الأنوثة فاختارت مهنة الرقص وعرض الأزياء ، وهي مهن لا تقمن بها سوى الإناث . اشتغلت نور لصالح عدد كبير من دور الأزياء الأجنبية بعد ذلك عادت إلى المغرب وامتهنت الرقص الشرقي الذي تدرسه الآن وتمارسه بصفتها فنانة استعراضية . وبقيت أنوثة نورا ناقصة ؛ لأنها لا تستطيع الإنجاب ؛ بسبب عدم وجود رحم ولا دورة شهرية لديها كغيرها من النساء.

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