نضال الشافعي يكشف اسم شخصيته في مسلسل ملف سري

يستعد الفنان نضال الشافعي لـ عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم ملف سري، بالتعاون مع العديد من النجوم من بينهم هاني سلامة، وذلك في الموسم الرمضاني 2022.
وكشف نضال الشافعي اسم شخصيته بالمسلسل، حيث شارك متابعيه بصورة له من كواليس ملف سري، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلًا: شخصية شاكر من ملف سري.. رمضان 2022.
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