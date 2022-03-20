أول بوستر لمقلب رامز جلال رمضان 2022

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روج الفنان رامز جلال، لمقلب رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.
ونشر رامز جلال صورة لبوستر مقلب 2022، وعلق عليه كاتبًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا في رمضان 2022”.
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