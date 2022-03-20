أول بوستر لمقلب رامز جلال رمضان 2022

روج الفنان رامز جلال، لمقلب رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رامز جلال صورة لبوستر مقلب 2022، وعلق عليه كاتبًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا في رمضان 2022”.

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