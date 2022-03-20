رجل أعمال وليس مصريًا.. مي حلمي تكشف لأول مرة عن هوية خطيبها وسبب عدم ظهوره معها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المذيعة مي حلمي، عن هوية خطيبها الجديد بعد طلاقها من الفنان محمد رشاد قبل عام تقريباً دون أن تكشف عن اسمه أو تفاصيل عن موعد الزفاف.

وقالت مي حلمي في لقاء صحفي لها مع موقع “الوطن”، إن خطيبها ليس مصري الجنسية ولا يحب الظهور الإعلامي والأضواء، مشيرة إلى أنه رجل أعمال.

وحول عدم ظهوره معها من قبل، أشارت إلى أنها تنتظر موافقته على الظهور معها على الكاميرات حتى تكشف عن هويته بشكل كامل.

وعلقت مي حلمي قائلة: “أنا مش عايزة أزعله لأني فعلا بحبه”، معبرة عن حبها الشديد له.

وأضافت موضحة أن خطيبها الحالي عوضها عن كثير من الظروف والمواقف التي تعرضت لها وتشكر الظروف لمقابلتها به.

وتابعت قائلة: “هو شخص جميل من جوا ومن برا، وهو فعلا وقف جمبي وساعدني كتير في عز مانا كنت بفكر أعتزال”.

مي حلمي تعلن خطوبتها

وكانت مي حلمي أعلنت عن خطوبتها من خلال الرد على اسئلة متابعيها عبر خاصية ستوري على تطبيق إنستغرام عن خطوبتها فعلياً بعد أن وجه لها أحد المتابعين سؤال”أكتر حاجة بتخليكي سعيدة”.

وأجابت مي حلمي قائلة: “لما خطيبي بيفسحني على يخت بس بقاله شهرين ماودانيش بيقول الجو تلج”.

وجاء رد مي حلمي بعد أن كشفت منذ فترة كبيرة عن ارتباطها دون أن تكشف عن تفاصيل قائلة: “قريب هيكون ليا بيت وحياة عائلية سعيدة”.

وخلال احتفالها بعيد ميلادها في دبي كشفت أنها فوجئت بغرفتها مزينة بالورود والبالونات، دون أن تكشف عن صاحب المفاجأة.

ووجهت مي حلمي رسالة لشخص مجهول في عيد الحب قائلة: “إلي من أحب أشكرك لعودتي للحياة مرة أخرى. محظوظة أنا وأتمنى الحظ للأنقياء، لمن تعثر حظهم في الحب، أن يعثروا عليه مرة أخري”.

مي حلمي تخفى هوية خطيبها

يشار إلى أن كشفت المذيعة الرياضية مي حلمي، منذ إعلان خطوبتها إلا أنها ترفض الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشخصية العريس، مشيرة إلى أنها تعيش قصة حب حقيقية خلال هذه الفترة.

بدأ الأمر عبر دعاء شاركته مي حلمي عبر خاصية الاستوري، لحسابها الرسمي على إنستغرام قبل قليل، وقالت “يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدي.. جاري التحميل”، مرفقة صورة عريس وعروس وخاتم زفاف.

ثم تابعت مي خلال الاستوري، وشاركت جزء من لقائها مع الإعلامية سارة دندراوي، في إحدى حلقات برنامج تفاعلكم، وهو برنامج يومي، يستعرض على مدار نصف ساعة، أبرز الأحداث والمستجدات من مواضيع تفاعل معها الناس أو أثارت الجدل سواء كانت تلك الأحداث سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية.

ووجهت سارة دندرواي سؤالا إلى مي حلمي خلال الحلقة قائلة لها: “تعيشين قصة حب حالياً”؟ وأجابتها مي حلمي: “احتمال” وأصرت على عدم التأكيد، غير أنها علقت عبر الاستوري على اللقاء قائلة: “بقى أكيد”.