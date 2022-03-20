مي حلمي تثير الجدل بصورة جديدة

أثارت المذيعة مي حلمي الجدل من جديد، بعد أن نشرتْ منذ قليل صورة لها على سطح أحد اليخوت، بصحبة أحد الأشخاص حيث قامت بتغطية وجهه ليبدو مجهولًا للجميع.

ونشرت مي الصورة عبر خاصية «الاستوري» على صفحتها بموقع تبادل الصور «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وأخيرًا الجو بقى حلو وفسحني في اليخت».