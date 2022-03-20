وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب

عبد الدايم : الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى اعماله التى لامست وجدان الجمهور

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب الذى غيبه الموت اليوم الأحد 20 مارس عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع المرض وقالت إن الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى اعماله السينمائية والتليفزيونية التى لامست وجدان الجمهور ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان زكى فطين عبد الوهاب من مواليد فبراير عام 1961 وهو نجل المطبة الكبيرة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم الاخراج، عمل بالاخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملا في السينما والتلفزيون ما بين ممثلا ومخرجا ومؤلفا .