فن ومشاهير

زواج الفنانة نورا شقيقة بوسي بعمر السبعين يصدم الوسط الفني و يشعل منصات التواصل .. لن تصدق هوية العريس؟

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الرياض - محمد الاطلسي - تعرض العديد من النجوم لشائعات الزواج السري، أحدثت جدلا واسعا وكانت حديث الجمهور ووسائل الإعلام منهم الفنانة المعتزلة نورا. وأشعلت شائعة زواج نورا في عمر 70 عاما من رجل أعمال شهير مواقع التواصل ما جعلها تضطر للخروج عن صمتها، ووضع حدا لتلك الشائعات وتكذيبها كل على طريقته الخاصة.

وحرص مصدر مقرب من النجمة المعتزلة على نفي الشائعة وطالب الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعة. وما لا يعرفه الكثير أن نورا تزوجت مرتين، الأولى كانت من الفنان حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، ثم تزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل لكن انفصلا في عام 1998. ويرجع إعتزال نورا إلى ارتدائها الحجاب عام 1996 بعد مشاركتها في بطولة العديد من الأفلام منها الكيف والعار وجري الوحوش .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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