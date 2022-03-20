إصابة عثمان محمد علي بجلطة مفاجئة في المخ.. وابنته الفنانة سلوى عثمان تكشف التطورات

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان عثمان محمد علي للإصابة بجلطة في المخ مؤخرا.

وعبر حسابه على “فيسبوك”‎، كتب عثمان محمد علي “الأصدقاء والأحباب اعتذر عن عدم الرد علي رسائلكم لاصابتي فجأة بجلطة في المخ”.

وأضاف”ربنا يجعلها خفيفة ارجوكم الدعاء والله يستجيب لدعائكم باذنه وهو الرحمن الرحيم” وانهالت التعليقات من محبيه متمنيين الشفاء العاجل له.

وعن تفاصيل الحالة، قالت الفنانة سلوى عثمان ابنة الفنان، إن والدها تعرض لجلطة مفاجئة في المخ خلال الأيام الماضية، وعلى الفور تم نقله للمستشفى.

وأضافت سلوى عثمان إن والدها الآن عاد للمنزل وأنه الآن يتلقى العلاج في المنزل.

يذكر أن الفنان عثمان محمد علي ولد في الأسكندرية في عام 1935 بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة و النطق أمام الكاميرا ثم عمل بأحد بنوك الأسكندرية وهو صاحب الصوت المميز للأدعية الدينية والأحاديث النبوية في التلفزيون المصري وشارك بعدة أعمال درامية مميزة منها “لن أعيش في جلباب أبي” و”الفرسان”

من ناحية أخرى شاركت الفنانة سلوى عثمان مؤخرا في مسلسل “منورة بأهلها” الذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.

ومسلسل”منورة بأهلها” بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي، تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.