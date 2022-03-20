انفصلا بعد 6 أشهر ووالدته ليلى مراد لم ترحب بالزيجة.. قصة زواج زكي فطين عبدالوهاب وسعاد حسني

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل قبل قليل الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عُمر ناهز ال61 عامًا.

وكان الفنان الراحل شاهدًا للكثير من كواليس الحياة الفنية، حيث أنه كان نجل النجمة الكبيرة ليلى مراد، والمخرج فطيب عبدالوهاب، غير أنه كان متزوجًا من سندريلا الشاشة سعاد حسني.

وسبق وروي فطيب قصة زواجه وانفصاله عن سعاد حسني بعد زواج 6 أشهر ورأي والدته في هذه الزيجة.

قصة زواجه وانفصاله من سعاد حسني

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تفاصيل زواجه وانفصاله عن الفنانة الراحلة سعاد حسني.

قال عبد الوهاب، خلال لقائه في حلقة برنامج “الجمعة في مصر”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة MBC مصر، إنه أحس بانجذاب شديد تجاه سعاد حسني، حينما كان يتدرب على الإخراج في فيلم “أهل القمة”، مع المخرج الراحل علي بدرخان.

أضاف، أن حسني بادلته نفس الشعور، وتطور الأمر بينهما حتى انتهى بالزواج، على الرغم من أنه كان حينها طالبًا بالمعهد العالي للسينما، مشيرًا إلى أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، لم تكن معارضة لهذه الزيجة، وإنما كانت غير مرحبة بها، وذلك لعدم التكافؤ بينهما.

أشار إلى أنه انفصل عن سعاد حسني، بعد 6 أشهر من زواجهما، مبررًا ما حدث بأن العلاقة لم تكن متكافئة في الأساس، لأنها نجمة في أوج مجدها، بينما هو مجرد طالب يبدأ مشواره الفني، مؤكدًا على أن صداقتهما استمرت بعد الانفصال.

زكي فطين عبدالوهاب يكشف إصابته بورم في المخ

أعلن الممثل زكي فطين عبدالوهاب في يونيو العام الماضي، عن عودة إصابته بسرطان المخ من جديد.

كتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء”.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أصيب بمرض السرطان من قبل، وتعالج منه وشفي في نوفمبر 2019، وكان ورم خبيث في الجهتين بالرئة.

سرطان الدماغ من الدرجة الرابعة ينمو وينتشر بسرعة كبيرة، ولا تبدو خلايا الورم كخلايا طبيعية، فهو ورم خبيث في الدماغ، وتعتبر أورام الدماغ الثانوية، التي انتشرت إلى الدماغ من مكان آخر في الجسم، أكثر شيوعًا من أورام الدماغ الأولية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان زكي فطين كان مسلسل “كوفيد- 25” من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال، والذي يحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية وأن المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب، وعرض المسلسل بالنصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي.

كما شارك خلال الماراثون نفسه في مسلسل “بين السما والأرض” مع الفنان هاني سلامة.