وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى منذ قليل الفنان زكى فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة في الرابعة والنصف مساء اليوم.

وسبق، وطالب المخرج خالد الحجر الجمهور بالدعاء للفنان زكي فطين عبد الوهاب، بالشفاء العاجل، وكتب على انستجرام: يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب.

أضاف: ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات.

إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن في 10 يونيو 2021، عن إصابته بورم في المخ من المرحلة الرابعة.

وأصيب زكي فطين عبد الوهاب بسرطان في المخ من الدرجة الرابعة في شهر يونيو 2021، وأعلن الخبر بنفسه مؤكدا أنه أصبح يعتبر مرض السرطان صديقا له، حيث تحدث مع الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” قائلا إنه سعيد بمساندة المحيطين به، خاصة دور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي لولاه لواجه صعوبات في تلقي العلاج، خاصة أنه لم يجني أموال من العمل بالفن، وكان أجره في أخر عملين له بسيط، مؤكدا أنه يشعر أنه بخير.

وأكد مازحا أنه يشعر أن مرض السرطان أصبح صديقا له بسبب مرافقته له منذ سنوات سواء في الرئة أو المخ، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إجراء حل جراحي بسبب انتشار الورم في أماكن مختلفه بالمخ.

وأوضح أنه اكتشف الورم بالمصادفة بعد شعوره بالألم، ولم يشعر بالضيق سوى في اليوم الأول من اكتشاف المرض، لكن معنوياته تحسنت بالتدريج، وأنه يحاول ممارسة حياته بشكل طبيعي والخروج إلى المقاهي القريبة من منزله، خاصة أنه غير مرتبط بأي أعمال فنية.

وفي مايو 2019؛ أعلن زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض.

الجدير بالذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أنتصر على مرض سرطان الرئة في نوفمبر 2019، وأعلن شفاؤه منه بشكل تام، قبل أن يعاوده المرض ويصيبه في المخ.

يذكر أن آخر اعمال الفنان زكي فطين كان مسلسل “كوفيد- 25” من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال، وعرض المسلسل بالنصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي.