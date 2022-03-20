دينا الشربيني تستعد لخوض منافسات موسم رمضان الدرامية 2022 بمسلسل المشوار

تستعد النجمة دينا الشربيني لخوض منافسات موسم رمضان الدرامية 2022 بمسلسل المشوار، والذي تتعاون في بطولته مع النجم محمد رمضان، وتتعاون للمرة الثالثة مع المخرج الكبير محمد ياسين، المسلسل من تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

وصرّحت النجمة دينا الشربيني عن مسلسل المشوار "شخصية ورد في المشوار تشبهني في قوتها وإصرارها، وأحببت المسلسل لأن الدراما مختلفة جدًا عن أعمالي السابقة، كل حلقة مميزة وتجذبك للحلقة التي تليها" وتابعت دينا الشربيني "التعاون مع محمد ياسين أسعدني جدًا الحقيقة، تعاونت معه من قبل في أفراح القبة وموجة حارة، وفي كل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى".

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.