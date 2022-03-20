مطالبات بمنع عرض المسلسل الخليجي “من شارع الهرم إلي” لإهانته المصريات (فيديو)

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ابو ظبي - احمد الجزار - طالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بمنع عرض المسلسل الخليجي “من شارع الهرم إلي” والذي سيعرض على منصة شاهد في رمضان 2022
تصدر هاشتاج “وقف مسلسل من شارع الهرم إلي” تريند موقع تويتر، وعبر البعض عن استيائهم من عرض المسلسل مؤكدين على أنه يسيء لسمعة المصريات
يُظهر الإعلان الدعائي للمسلسل والذي تم طرحه مؤخرا، إحدى الأسر الخليجية والتي تحاول راقصة تحمل الجنسية المصرية إغواء رب الأسرة وهدم العائلة.
غضب الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بسبب شخصية الراقصة والتي تحمل الجنسية المصرية في المسلسل الخليجي وعبروا عن انزعاجهم من تقديم المرأة المصرية بهذا الشكل.
كما دافع بعض المغردين عن المرأة المصرية وقالوا “الست المصرية طول عمرها ملكة”، “الست المصرية يتقال عليها ب100 راجل”
يذكر أن مسلسل “من شارع الهرم إلي” من بطولة هدى حسين، مرام البلوشي، خالد البريكي وغيرهم نخبة من نجوم الخليج. المسلسل من تأليف هبه مشاري حمادة ومن إخراج المثنى صبح
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