من يوم ما قلت جمعاء.. محيي إسماعيل أنا تريند منذ 50 سنة

قال الفنان محيي إسماعيل، إن تامر حسني، مطربا جميلا ومحبوبا، لكنه قال له شيء يرفضه طوال عمره وهو أن يكون ضيفا شرفيا.

وأضاف محيي إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: «أنا مطلعش ضيف شرف، ممكن أطلع في الغرب لكن هنا لا، لأنهم هنا مش هيفهموا معنى ضيف الشرف».

وأوضح أن ضيف الشرف هنا يعني هبوط أسهم الفنان، وانخفاض الأموال التي يحصل عليها، وأيضا الشخصية التي يجسدها تقل أهميتها، مردفا: «معنديش دا لأني بطل من صغري، وعامل 15 مسلسل بطل، بشوف منهم 2، وأحد فيهم كنت أنا وأحمد زكي، والتاني مع صفاء أبو السعود، اللي هو أبناء في العاصفة».

وأردف أن «الأصل هو كل شيء، وقيم الحق والخير والجمال هي المعايير الثابتة والتي يكون لها قيمة، مهما دا يقول لك أنا تريند ومش عارف أيه! طب ما أنا تريند من 50 سنة من يوم ما قلت جمعاء وكانت كل الحفلات تطلع تقول جمعاء، لكن إنك تبقى رجل محترم وبتعمل فن كويس دا اللي بيفضل إنما الحاجات التانية بتسقط من الذاكرة»