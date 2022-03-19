حسين فهمي عن مهرجان السينما الإفريقية: أجمل حاجة وجودنا في الأقصر

قال الفنان حسين فهمي، إنه سعيدا بتواجده في الأقصر ومهرجان السينما الإفريقية، وبالمجهود الرائع من المنظمين.

وأضاف حسين فهمي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن التواجد في متحف مفتوح لبداية الحضارة والمعرفة وضمير العالم يعتبر أمرا عظيما.

ووجه الفنان حسين فهمي، الشكر للقائمين على دعوته لحضور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وترشيحه للتكريم خلال المهرجان.