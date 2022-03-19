إصابة وفاء عامر بكدمات في القدم وتطلب من جمهورها الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة وفاء عامر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسد، ولم توضح السبب وراء تلك الكدمات، واكتفت فقط بمطالبة متابعيها بالدعاء لها ولأسرتها.

وقالت وفاء عامر في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “للمرة الرابعة على التوالي كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم، لا أحب نشر السلبيات ولكني أحتاج إلى الدعاء ممن يحبونني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه”.

راجعين يا هوى

وتشارك وفاء عامر في السباق الرمضاني في مسلسل “راجعين يا هوى” مع خالد النبوي، والمقرر عرضه على شبكة دي إم سي في رمضان.

وفي سياق آخر، كانت وفاء عامر اعتذرت عن المشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم بسبب مرض والدتها والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.