ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة وفاء عامر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسد، ولم توضح السبب وراء تلك الكدمات، واكتفت فقط بمطالبة متابعيها بالدعاء لها ولأسرتها.
وقالت وفاء عامر في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “للمرة الرابعة على التوالي كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم، لا أحب نشر السلبيات ولكني أحتاج إلى الدعاء ممن يحبونني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه”.
راجعين يا هوى
وتشارك وفاء عامر في السباق الرمضاني في مسلسل “راجعين يا هوى” مع خالد النبوي، والمقرر عرضه على شبكة دي إم سي في رمضان.
وفي سياق آخر، كانت وفاء عامر اعتذرت عن المشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم بسبب مرض والدتها والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وفاء عامر بكدمات في القدم وتطلب من جمهورها الدعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.