زواج ميرفت أمين بعمر الثمانين يصدم الوسط الفني ويشعل منصات التواصل .. لن تصدق من هو العريس؟

الرياض - محمد الاطلسي - حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً ، بعد تداول أنباء تفيد بزواج الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، رغم اقترابها من عمر الـ 80، على رجل أعمال شهير. من جانبها نفت الفنانة ميرفت أمين تلك الشائعات، في تصريحات صحفية، مؤكدة انها حزينة وغاضبة من ترويج مثل هذه الشائعات.

وادعت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخراً، لتصبح الزيجة التاسعة لها في حياتها. وزعمت الصفحات أيضاُ إهداء زوج ميرفت أمين الجديد لها ممتلكات فاخرة بمناسبة زواجهما. وحرصت ميرفت أمين على نفي الشائعة سريعاً بتصريحات صحفية أكدت بها أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات خاصة انها بعيدة عن الأضواء وتعيش حياتها في هدوء، بالإضافة إلى انها شائعة متكررة وكانت آخرها في بداية العام الجاري بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضاً. جدير بالذكر أنه تزوّجت الفنانة ميرفت أمين 5 مرات معلنة و3 مرات يقال أنها لم تعلنها، الزواج الأول كان من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، أما الزواج الثاني، فكان من عازف الجيتار عمر خورشيد عام 1972.

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وتزوّجت ميرفت أمين للمرة الثالثة من رجل الأعمال مصطفى السيد، أما الزيحة الرابعة فكانت من الفنان المصري حسين فهمي عام 1974، وأنجبت منه ابنتهم الوحيدة منة الله. واستمرت ميرفت في زواجها من حسين فهمي لمدة 14 عام، وانفصلا، وتزوّجت بعده للمرة الخامسة من حسين القلا.