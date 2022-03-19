فن ومشاهير

بعد أن أختفى دام 23 سنة .. ظهور مختلف وصادم لنجل نور الشريف في مسلسل «الحاج متولي» المفاجأة في مهنته الحالية!!

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الرياض - محمد الاطلسي - شاركتهم في أعمال فنية في سن الطفولة ، بعد ظهوره اللافت في عد محدود من الأعمال الفنية منها مسلسل " الحاج متولي " وكذلك فيديو كليب « أنا لو حبيبك » للفنان محمد فؤاد .

وتنبأ له البعض بمستقبل واعد آنذاك ، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية بشكل عام ، منذ ذلك الحين .

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ابتعد أيمن محمد أيمن ، 32 عاما ، عن مجال التمثيل تماما ، حيث يعمل حاليا في مجال الطيران ، حيث نشر صورة له من أمام أحد المطارات .

كان أول عمل فني شارك فيه أيمن ، أغنية « فاكرك يا ناسيني » مع الفنان محمد فؤاد ، ثم مع الفنان عادل إمام في فيلمين متتاليين ، وهما : « رسالة إلى الوالي » ، و « هاللو أمريكا » ، ثم رشحه مدير التصوير محسن أحمد ، فيما بعد الأغنية « أنا لو حبيبك » ، وبعدها عرف طريقه إلى المسلسلات والأفلام .

وجاء آخر ظهور فني ، ل « أيمن » ، قبل 20 عاما ، من خلال مسلسل « عائلة الحاج متولي » ، حيث جسد دور الطفل سمير ، ابن نور الشريف في الأحداث ؛ ليختفي عن الأنظار والأضواء منذ ذلك الحين .

وكانت أحداث مسلسل عائلة الحاج متولي مثار اهتمام الكثيرين وقت عرض المسلسل ، حيث كانت تدور حول « متولي » -والد الطفل أيمن فيما بعد- الذي يبدأ حياته من الصفر ، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرا ، وبعد وفاة التاجر يتزوج من أرملته وينجب منها ، لتتوفي ويدير هو الثروة كلها ، حتى يصبح من أكبر التجار بالمنطقة ، لتتوالی بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى .

المصدر : الوطن

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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