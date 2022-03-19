بعد أن أختفى دام 23 سنة .. ظهور مختلف وصادم لنجل نور الشريف في مسلسل «الحاج متولي» المفاجأة في مهنته الحالية!!

الرياض - محمد الاطلسي - شاركتهم في أعمال فنية في سن الطفولة ، بعد ظهوره اللافت في عد محدود من الأعمال الفنية منها مسلسل " الحاج متولي " وكذلك فيديو كليب « أنا لو حبيبك » للفنان محمد فؤاد .

وتنبأ له البعض بمستقبل واعد آنذاك ، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية بشكل عام ، منذ ذلك الحين .

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ابتعد أيمن محمد أيمن ، 32 عاما ، عن مجال التمثيل تماما ، حيث يعمل حاليا في مجال الطيران ، حيث نشر صورة له من أمام أحد المطارات .

كان أول عمل فني شارك فيه أيمن ، أغنية « فاكرك يا ناسيني » مع الفنان محمد فؤاد ، ثم مع الفنان عادل إمام في فيلمين متتاليين ، وهما : « رسالة إلى الوالي » ، و « هاللو أمريكا » ، ثم رشحه مدير التصوير محسن أحمد ، فيما بعد الأغنية « أنا لو حبيبك » ، وبعدها عرف طريقه إلى المسلسلات والأفلام .

وجاء آخر ظهور فني ، ل « أيمن » ، قبل 20 عاما ، من خلال مسلسل « عائلة الحاج متولي » ، حيث جسد دور الطفل سمير ، ابن نور الشريف في الأحداث ؛ ليختفي عن الأنظار والأضواء منذ ذلك الحين .

وكانت أحداث مسلسل عائلة الحاج متولي مثار اهتمام الكثيرين وقت عرض المسلسل ، حيث كانت تدور حول « متولي » -والد الطفل أيمن فيما بعد- الذي يبدأ حياته من الصفر ، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرا ، وبعد وفاة التاجر يتزوج من أرملته وينجب منها ، لتتوفي ويدير هو الثروة كلها ، حتى يصبح من أكبر التجار بالمنطقة ، لتتوالی بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى .

المصدر : الوطن