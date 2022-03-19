هند رضا ترقص على “الغزالة رايقة” في حفل زفافها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت مقدمة البرامج هند رضا بحفل زفافها في الجمعة 18 مارس في فندق مينا هاوس.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، الذي حضره عدد من الفنانين من بينهم رانيا فريد شوقي.

وظهرت هند رضا في أحد الفيديوهات ترقص على أغنية الغزالة رايقة، و ياللي جمالك عجب لـ محمد قنديل، مع الفنانة رانيا فريد شوقي.

واختارت هند رضا، إطلالة ناعمة إذ ارتدت فستان زفاف كب طويل، مع مكياج ناعم يبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا.

يذكر أن هند رضا شاركت فى مسلسل “وادي الجن” من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.