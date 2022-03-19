“نتفليكس” تحذر من تبادل كلمات المرور مع الأصدقاء وتفرض رسومًا إضافية

ابو ظبي - احمد الجزار - يتشارك العديد من الأصدقاء كلمة المرور الخاصة بحسابات بموقع نتفليكس، وهو الأمر الذي تسمح به المنصة ويعتبر إحدى مزاياها فبحساب واحد يستطيع أكثر من فرد الاستمتاع بمحتوى المنصة بدون دفع قيمة إضافية.

ولكن، أعلنت منصة نتفليكس عن تجربة خاصية جديدة من خلالها سيتم مشاركة الحساب مع الأفراد داخل المنزل الواحد فقط.

أما في حالة رغبة مشاركة الحساب مع أفراد خارج المنزل سيتم دفع مبلغ إضافي وتحمل هذه الخاصية اسم “العضو الإضافي”.

تبدأ نتفليكس تفعيل التجربة في بعض الدول بأمريكا اللاتينية قبل طرحها لكل دول العالم وذلك وفقا لمتحدث باسم الشركة.

كما أعلنت الشركة أن الغرض الأساسي من مشاركة الحساب كان للأفراد داخل المنزل الواحد، ولكن تم مشاركة نفس الحساب لعدد كبير من الأشخاص مما دفع الشركة لإعادة التفكير في خاصية مشاركة كلمة المرور

وتابعت الشركة في بيان لها أن الغرض من رفع الاشتراك هو زيادة الإنتاجات الدرامية والسينمائية

فقد أعلنت المنصة الشهيرة، الأربعاء، أنها ستجري تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين خارج منازلهم.

وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2,99 دولار في كوستاريكا ونحو 2,12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

نوع من الإرباك

من جانبها، قالت مدير قسم ابتكار المنتجات في نتفليكس شنجيي لونج في بيان “لقد حرصنا دائماً على أن نسهل على الأشخاص، الذين يعيشون معاً تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة” بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة.

وأضافت “رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضاً بنوع من الارتباك” في ما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس.

الاستثمار في المسلسلات

كما أوضحت أن تشارك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة “على الاستثمار في المسلسلات والأفلام عالية الجودة” التي يفيد منها مشتركوها.

يذكر أن المنصة العالمية اختبرت العام الماضي طريقة للحد من مشاركة كلمات المرور تتمثل في إرسال رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش فيه مالك الحساب.

ويبدو أن نتفليكس تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما درجت طويلاً على التساهل في هذا المجال.