طليق منة عرفة عن كواليس انفصالهما: “هي ملهاش ذنب وأي حد هيعرف هيعذرها”

ابو ظبي - احمد الجزار - وأضاف: كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي.

وعن موقف منة عرفة من انفصالهما، قال محمود المهدي: “منة أكتر واحدة وقفت معايا، واللي حصل ظروف خارجة عن إرادتها، وأي حد لو عرف هيعذرها، هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينه”.

كان محمود المهدي قد أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بعدما وصفه بالنكرة في البرامج التليفزيونية.

وكتب محمود المهدي عبر خاصية ستوري في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “هيتم أخذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة.. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط”.

وهاجم أشرف زكي، محمود المهدي بعد تطاوله على الفنانة إلهام شاهين، بعدما انتقدت رفض زوجته القيام بأحد المشاهد الفنية.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم”: “هناك حملة لتشويه الفنان المصرية والقوة الناعمة.. هي دي سبل البحث عن الشهرة يعني لما تهاجم فنان؟! لن نترك أحد يهين فنان والنيل من سمعة الناس.. واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة.. وبقوله أنت منتحل صفة فنان، مفيش فنان أيها النكرة قليل الأدب.. بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة”.

وأعلن محمود المهدي انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية، وألمح عبر حسابه على “إنستجرام” إلى أن الانفصال مرتبط بوقوفه ضد الفساد.