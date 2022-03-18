إبراهيم عيسى يهاجم منهج الدراسات بالصف الخامس الابتدائي: يتناول أفكار حسن البنا ويدعو للتطرف

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت انتقادات الإعلامي إبراهيم عيسى، لمنهج الدراسات الاجتماعية بـ الصف الخامس الابتدائي، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد وصفه للمناهج، بأنها تدعو للتطرف.

وانتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، أثناء تقديمه لبرنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، دروس لمحات من جغرافيا مصر وتاريخها بمنهج الدراسات الاجتماعية، موضحا أن عملية الوعي تبدأ بالتعليم، وما يتم تدريسه منذ الصغر، لافتًا إلى أن كل المتطرفين من الجماعات الإسلامية؛ كانوا نتيجة مفاهيم خاطئة في التعلم.

وتساءل عيسى، في انتقاده للمناهج: من قائل إن الرسول محمد أسس أول دولة إسلامية؟، وذلك بعد ذكرها ضمن إحدى معلومات الدرس، قائلًا: الأصوليون والسلفيون هم أصحاب هذه المعتقدات، في حين اختلاف الإمام محمد عبده، الشيخ علي عبد الرازق، وعدد من الأئمة على هذا الرأي، وهو ما يؤكد ضرورة تطوير المناهج في هذه الجزئيات، لأنها تعكس أفكار حسن البنا، وتيار الإسلام السياسي.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى إلى أن الجماعات المتطرفة هم أصحاب معتقدات الدولة الإسلامية وليس المسلمين، ولم يكن مُتداولًا مصطلح الدولة وقتها، ولم يصنع الإسلام دولة، ولكنها دولة للمسلمين، متابعا: كيف نقنع الطلاب في مناهج الخامس الابتدائي بأن الخلافة نظام إسلامي؟

في وقت سابق، أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، للمطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، ومنع ظهوره إعلاميًا بالقناة وبكل القنوات الفضائية، بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج، وإدارة القناة، لجلسة 22 مايو المقبل.

وقال عبد السلام، في دعواه، إنه بتاريخ الجمعة الموافق 18 فبراير من عام 2022، ومن خلال قناة القاهرة والناس الفضائية، التي تحظى بنسبة عالية من المشاهدة، ويتابعها ملايين المشاهدين، سواء من داخل مصر أو من الوطن العربي والعالم أجمع؛ قام المُدعّى عليه، من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمي حديث القاهرة، باستغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير.