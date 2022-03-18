قبل إقامته بيومين.. روبي تعلن عن إلغاء حفلها في “إكسبو دبي” لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت النجمة روبي عن إلغاء حفلها ضمن فعاليات “إكسبو دبي” المقرر إقامته في الأحد 20 مارس الجاري.

وكتبت روبي عبر خاصية “استور” بتطبيق “إنستجرام”: “نظرا للإقبال غير المسبوق على حفل EXPO DUBAI، قررت إدارة Expo Dubai إلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته يوم 20 مارس نظرا لعدم استيعاب المكان أكثر من 4 آلاف شخص، وحيث أن عدد البطاقات قد تتضاعف بنسبة غير طبيعية وأن دخول الحفلات ببطاقة المعرض، وخوفا على الزائرين وسلامتهم لذلك تم الإلغاء، وهذا للتوضيح، وإن شاء الله نتقابل قريب في حفلة تانية”.

على جانب آخر، تشارك روبي في دراما رمضان 2022 بمسلسل “رانيا وسكينة”، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.

وتجسد روبي دور “سكينة” وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

بينما تؤدي مي عمر دور “رانيا” الفتاة الارستقراطية التى تقابلها “سكينة” في ظروف صعبة وترتبط بها جدا.

يذكر أن عرض لروبي مؤخرا فيلم “برا المنهج”، الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور (يؤدي دوره عمر شريف)، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

وفيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.

في سياق آخر، ترتبط روبي بتصوير 3 أفلام سينمائية من المنتظر عرضهم خلال عام 2022، وهم “العيل” مع أحمد حلمي من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، “جروب الماميز” مع غادة عادل وريم مصطفى من تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني، و”كيرة والجن” مع كريم عبد العزيز وأحمد عز من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.