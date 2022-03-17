تركي اَل الشيخ يظهر بشخصية “سيمبسون” في أكبر حفلة تنكرية بالرياض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر المستشار تركي آل الشيخ – رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية – تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيها خلال أكبر حفلة تنكرية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر تركي آل الشيخ، في الفيديو الذي نشره، عبر تويتر، وهو يتنكر في شخصية سيمبسون الكارتونية الشهيرة، ضمن أكبر حفلة تنكرية بساحة البوليفارد، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته على تويتر: «رسالتي لكل زوارنا اليوم … وننتظركم بكرة بتنكر اقوى … فاجئوني … احبكم … ‎#موسم_الرياض».

برنامج قادة الترفيه

من جهة اخرى، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق برنامج قادة الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عن انطلاق البرنامج، وعلق عليه كاتبًا: “بالتعاون مع أهم الجامعات العالمية … انطلق برنامج #قادة_الترفيه ضمن مبادرة صناع السعادة … لتأهيل وتدريب ٣٠ قائدا وقائدة سعوديين في القطاع … موفقين”.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحقيق رقم قياسي عالمي بموسوعة جينيس لأكبر طابع بريدي، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب آل الشيخ: “تم تحقيق رقم قياسي جديد في #موسم_الرياض بموسوعة غينيس بصناعة أكبر طابع بريدي بالعالم بالتعاون مع شريكنا @SPL_KSA_online”.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.