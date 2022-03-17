عائلة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد تفاجئ جمهورها وتعلن عن مفاجأة غير متوقعة ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن ​معتصم مقداد​ عن عودته هو وأهله الى دولة الكويت وذلك عبر منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي بعد سفرهم الى الأردن.

وكان قد كشف سابقاً اليوتيوبر الوليد مقداد نجم قناة "طيور الجنة" ان أهله قد سافروا الى الأردن ويحضّرون مفاجأة في شهر رمضان، الا انه لم يكشف عن تفاصيلها، وذلك في فيديو له مع زوجته نور غسان دون ظهور وجههما.

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وكان تحدث الوليد وزوجته نور غسان عن بعض التفاصيل التي أراد المتابعون معرفتها، فأجابا عن سؤال "من ينفعل أكثر"، لترد نور وتعترف بأنها هي صاحبة هذا الطباع أكثر من زوحها، وفي سؤال ثاني وُجّه لها، يقول: "هل سمعت مرة زوجك يشخر؟"، لترد ان الوليد لا يشخر لكن وهو جالس يتنفس بشكل قوي ويُعطي صوت، وعندها تنفعل منه بسبب ذلك.