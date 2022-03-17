بالفيديو.. محمد رمضان يكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة

نفى الفنان محمد رمضان امتلاكه لطائرة خاصة مشيرا إلى أن الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها.

وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق "انستغرام"، قال رمضان "أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلات غنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود فيها".

يذكر أن محكمة النقض المصرية، كانت قد رفضت الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في شهر أبريل 2021، بتعويض الطيار عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن.