شاهد.. ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها بإطلالة لها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، جمهورها بصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وعلقت ليلى احمد زاهر “ Become more aware of what’s really worth your energy ”.

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