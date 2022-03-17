كمال أبو راية يتراجع عن الانسحاب من “المداح 2” ويعود لاستكمال مشاهده ويكشف السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - تراجع الفنان كمال أبو رية عن الانسحاب من مسلسل “المداح 2″، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022.

أنهت الشركة المنتجة للمسلسل الأزمة مع كمال أبو رية بعد أن أرسلت مندوبا لمنزله للتفاوض معه ليعود مجددا لتصوير مشاهده، وبالفعل نجحت المفاوضات وتم الاتفاق على تعديل خطة الدعاية للمسلسل.

كما تداركت الجهة المنتجة خطأ تجاهله في الترويج للمسلسل، وهو ما دفعه للترحيب باستكماله باقي مشاهده في المسلسل، وإنهاء الخلاف.

وكان كمال أبو رية قرر مؤخرا الانسحاب من “المداح 2″، بالرغم من تصوير 25% من مشاهده في العمل.

وكشف كمال أبو رية لموقع ET بالعربي أن سبب انسحابه هو تهميشه في الحملة الدعائية للمسلسل على السوشيال ميديا والشوارع بمصر.

وأضاف أنه تواصل مع الشركة المنتجة للمسلسل على مدى 12 يوما، وعندما لم يجد استجابة من الطرف الآخر قرر الانسحاب.

وأوضح كمال أبو رية أنه تواصل مع نقابة المهن التمثيلية بخصوص الموضوع، وأبلغ عضو مجلس النقابة الفنان إيهاب فهمي، وأن النقيب الفنان أشرف زكي على علم بما حدث.

وأشار إلى أنه اتفق مع الشركة المنتجة على كتابة اسمه في التتر والعملية الدعائية كظهور خاص، ولكن لم يتم التوقيع على عقود بخصوص الأمر، وتأخر رد الطرف الآخر على طلبه العقود.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل “المداح” حصل على ردود فعل إيجابية بعد عرضه في موسم رمضان الماضي، ودارت أحداث الجزء الأول من “المداح” حول شخصية (صابر) الذي يتبناه إمام جامع ولكنه بعد وقوعه في حب فتاة، يقرر أن يسلك طريقا آخر مما يتسبب في وقوع مشاكل وتتوالى الأحداث.

ومسلسل “المداح 2: أسطورة الوادي” من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.