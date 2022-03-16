فردوس عبدالحميد تنتقد ملابس ويجز: لا يجب السكوت عليه لأنه بينخر في صميم شبابنا

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقدت الفنانة فردوس عبد الحميد ظهور أحد المطربين، وهو يغني مرتديا شورت وملابس غريبة- حسبما وصفت، ودون أن تذكر اسمه- في إشارة منها إلى مطرب الراب ويجز.

وقالت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة: مش قضية تقليد الآخرين، ولكن أقلد نفسي، يكون لي استايل معين بفرضه على الآخرين، مش إحنا مصر اللي نبُصّ لأشياء تحدث بره ونقلدها.

وتابعت: في واحد غريب أوي بيغني بشورت ولبس غريب، ده مش مجتمعنا على الإطلاق، ولا يجب السكوت عليه؛ لأنه بينخر في صميم صميم شبابنا، ولازم يبقى في نوع من السيطرة شوية.

يأتي ذلك في ظل ما أحدثه مطرب الراب ويجز من ضجة كبيرة؛ بعد ظهوره بإطلالة غريبة في حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، بالسعودية، مساء الاثنين الماضي، والذي شاركه فيه مطربا الراب مروان بابلو وعفروتو، حيث ارتدى ملابس، وصفها الكثيرون بالغريبة، واستنكر البعض ظهوره بهذا الشكل، وأنه غير لائق.

هاني شاكر يتنقد إطلالة ويجز

كما انتقد بعض النجوم إطلالة ويجز، ومنهم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الذي كتب في تغريدة أمس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: بعد أن سأـلت أكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة، وهذا اللوك الغريب؛ رأيي الشخصي، إن فالنتينو خسر كتير جدًا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت.