محمد رمضان يكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره وكشف لأول مرة حقيقة امتلاكه طائرة خاصة.

وقال رمضان إنه لا يتملك الطائرة الخاصة التي دائمًا ما يظهر بها ويشارك جمهوره صوره على متنها، مشيرًا إلى أن الدول التي يقيم فيها حفلات غنائية هي التي ترسل له طائرة خاصة من أجل انتقاله.

فيما وقال رمضان في تصريحات صحفية: “ما عنديش طائرات خاصة، وفي الحفلات اللي بروح أعملها بيجيبوا ليَّ طيارة خاصة تنقلني من بلدي ومكاني وبرجع بيها ومش بسوق طائرات خاصة”.

وعن سؤاله إذا كان يشجع فريق الأهلي أم الزمالك، أوضح رمضان: أنا لا زملكاوي ولا أهلاوي أنا مصري بحب الأهلي والزمالك لكن الضريبة بقى لازم تدفعها إن جمهوري هو الأهلي والزمالك.

طعن محمد رمضان

وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندي المحامي وكيلًا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت إلى وقفه عن العمل عام 2019.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر التي يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة، بدفع 6 ملايين جنيه.

وكان الطيار الراحل أشرف أبو اليسر تقدم بدعوى يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، وطالب بتعويض مالي، وذلك على خلفية إيقافه بسبب مقطع فيديو نشره محمد رمضان في أكتوبر 2019، ظهر فيه جالسًا في غرفة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، وبدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده، ما دفع وزارة الطيران المدني لاتخاذ عدة إجراءات عقابية ضد الطيار بسبب سماحه لرمضان بذلك حيث ظهر إلى جواره.