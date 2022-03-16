زواج نمبر ون محمد رمضان يشعل منصات التواصل.. والمفاجأة من هي العروس ! (اتفرج الصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - أشعل الفنان المصري محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني مواقع التواصل د بالإعلان عن المسلسل الرمضاني الاجتماعي الجديد (المشوار)، الذي يجسد فيه النجمان دور زوجين يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وعبر المتابعون عن حماسهم لحضور المسلسل مؤكدين انهما سيشكلان ثنائي رائع.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، ندى بسيوني، كارولين خليل، وغيرهم ، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل بدور شاب اسمه ماهر متزوج من دينا الشربينى التي تدعى ورد ولديهما طفل اسمه رحيم، وتكشف الأحداث حكاية ماهر مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

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هذا وعرض لدينا الشربيني في السينمات فيلم (حامل اللقب) مع هشام ماجد، وليلى عز العرب، وغيرهم، أما آخر أعمال محمد رمضان التلفزيونية كان مسلسل موسى مع الفنانة سمية الخشاب، وعبير صبري، ونخبة من النجوم، والذي لاقى رواجا واسعا بين المشاهدين.

وأشعل محمد رمضان ردود الفعل مؤخرا عبر فيديو قديم نشره على “إنستغرام”، لمداخلة هاتفية من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، يثني فيها على رمضان ويصفه بأنه ولي عهد له في الفن، وقال الشريف: "محمد رمضان ده ابني، حيكون أحسن ممثل بمصر انشاءالله، هو ده يلي أنا أخترته يكون ولي العهد بتاعي"، واكد رمضان انه لن ينسى هذا الكلام من فنان كبير.