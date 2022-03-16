ريم مصطفى تطرح البرومو الخاص بها من ”suits بالعربى” وتكشف ملامح شخصيتها

طرحت ريم مصطفى البرومو الخاص بها من مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وذلك ضمن عمليات دعاية العمل والتى أطلقتها الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية وتعتمد على طرح برومو خاص لكل بطل من أبطال العمل الـ 6.

وكشف البرومو عن ملامح الشخصية التي تقدمها ريم مصطفى في أحداث المسلسل، اذ تجسد دور "كاميليا" سكرتيرة زين ثابت الذى يجسد دوره آسر ياسين، في مكتب المسيري زيدان الذى يعد أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصية كاميليا بأنها ذكية وواثقة من نفسها والكل يحتاجها فى المكتب، كما أنها متخصصة في ابرام الاتفاقيات ولها التأثير الأكبر داخل المكتب..

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين للمرة الثانية على التوالي، حيث يقدما مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.