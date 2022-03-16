بدون مهر ولا قائمة.. محمد سليمان يكشف كواليس زواج ابنته على الطريقة الإسلامية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان محمد سليمان عن تفاصيل زواج ابنته من شاب من خارج الوسط الفني، كاشفا أنه لم يشترط أي شيء لإتمام الزواج.

قال محمد سليمان: “لا أحب الحديد في مواضيع مش مفهومة، ونكبر الموضوع، زوجت ابنتي بدون شروط ولا قائمة ولا مهر أواشتراط في مؤخر الصداق، زوجتها بالطريقة الإسلامية، لا المصرية ولا البرتغالية”.

وتابع: نظرت للولد نفسه لم اهتم بأهله وأملاكه، ما كان يهمني هو تربيته فهذا سيحدث فارقا في حياته مع ابنتي، من الممكن أن يوفر لها كل احتياجاتها، ولكنه ليس على قدر من التربية يكفي الحياة السعيدة، الحسب والنسب مش بيخدم أولادنا بيبقى قيود وأحمال فوق كتافهم”.

وكان سليمان احتفل بعقد قران ابنته صوفيا في يونيو 2021، في حفل بسيط.

يذكر أن آخر أعمال محمد سليمان كان مسلسل “وسط البلد”، وشارك في بطولته مع رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق وصبري فواز وإيهاب فهمي ووفاء صادق ومن إخراج وتأليف هاني كمال.