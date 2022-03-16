أحمد حلاوة ينفي شائعة وفاته بتسجيل صوتي: اطمنوا أنت كنت هقابل ربنا فهقابله بوجه كريم

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ الفنان أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه، بالخروج عن صمته لنفي شائعة وفاته، وطمأنة جمهوره ومحبيه.

وقال أحمد حلاوة، في تسجيل صوتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إلى كل حبايبي وأصدقائي، وأولادي إلى كل الناس اللي سألت عني واللي ما سألوش، لا أتمنى أبدًا إنى أرى مكروهًا في أحد”.

وتابع: “ربنا يكفيكم شر المرض، الحمد لله ربنا نجاني وقومت من المرض المخيف ده، ولكن في بعض من الحاجات لسه بنعالجها، على خير بإذن الله، اطمنوا أنا بخير”.

وأضاف حلاوة: “خليها على الله وإن كنت هقابل ربنا فهقابله بوجه كريم معنديش مشكلة عندي خالص، ادعوا لنا دعوتكم في الدنيا والآخرة جائزة، وأتمنى من كل الأحبة ما أشوفش حاجة وحشة فيهم أبدًا”.

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة

وكانت ابنه أحمد حلاوة، كشفت تفاصيل حالته الصحية، مؤكدةً أنه ما زال يتلقى العلاج بالمستشفى، مطالبةً جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام. وكتبت هبة أحمد حلاوة منشورًا، عبر الحساب الشخصي لوالدها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان.

وتابعت ابنة أحمد حلاوة: أطمئن كل محبيه، التحسن بسيط والحالة مستقرة، ما زلنا في المستشفى لتلقي العلاج، ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى.

آخر أعمال أحمد حلاوة

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلاوة الفنية، فيلم أحمد نوتردام، مع الفنان رامز جلال، الذي تم عرضه في دار العرض المصرية، ودارت أحداث العمل حول، مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه.